Благовещенск, , 12:09 — REGNUM В ЗАГСе Благовещенска 20 мая зарегистрировали брак вынужденных переселенцев из Мариуполя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ЗАГС.

Свадьба FrankWinkler

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Прибывшие в Приамурье из Мариуполя Артём Вербовский и Евгения Бабич давно решили пожениться, ещё до приезда в Россию. Мужчина провёл 8 дней в плену — его проверяли на причастность к военным действиям. А когда он вернулся сделал Евгении предложение, воспользовавшись резинкой для волос, которую применил вместо кольца.

Молодожёны хотят остаться жить в России и сейчас активно ищут работу.

Как сообщало ИА REGNUM, российско-украинскую границу за 19 мая пересекли ещё 14 тыс. мирных жителей России и Украины.