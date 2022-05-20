Кемерово, 20 мая, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В Кемеровской области за прошедшие сутки выявлено 83 новых случаев заражения коронавирусом. 50 человек госпитализированы в ковидные стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии в Кузбассе достигло 163 401. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 159 926 пациентов, в том числе 74 за последние сутки.

Жертвами коронавируса стали 2354 человека. За сутки зарегистрировано два новых летальных случая.