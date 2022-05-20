Париж, 20 мая, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Первый случай заражения оспой обезьян был обнаружен в регионе Иль-де-Франс у 29-летнего жителя Франции, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Министерстве здравоохранения заявили, что при отсутствии серьезных симптомов пациент изолирован дома.

Пациент — молодой человек 29 лет, ранее не путешествовал в страну, где циркулирует данный вирус.

Как сообщало ИА REGNUM, первый во Франции случай заражения человека оспой обезьян зарегистрирован в регионе Иль-де-Франс, 20 мая.