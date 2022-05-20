Донецк, 20 мая, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли из миномёта город Донецк. Об этом 20 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

В 11:12 был открыт огонь с позиций в населённом пункте Пески. По Куйбышевскому району Донецка выпущено три мины калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые силы Украины совершили обстрел города Горловка в Донецкой Народной Республике.