Воронеж, 20 мая, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В Воронежской области в ковид-стационары попали 30 пациентов, данные за сутки опубликованы утром 20 мая на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 19 мая, также сообщалось о 30 госпитализированных жителях.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В регионе за сутки подтверждено 194 новых случая заражения коронавирусом, что на 18 случаев меньше, чем накануне. Выздоровели ещё 203 человека, скончались двое пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19.

С начала пандемии в Воронежской области официально подтверждено 383 533 случая заражения, выздоровели 372 971 человек, умерли 8 281 пациент.