Сеул, 20 мая, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден прибыл в Южную Корею с трехдневным визитом. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Согласно опубликованным данным, американский лидер приземлился на военной базе США, расположенной в южнокорейском городе Осан провинции Кёнгидо, в 17:22 по местному времени.

В ходе визита Байден посетит завод Samsung по производству полупроводников и Национальное кладбище в Сеуле, проведет переговоры с главой Южной Кореи Юн Сок Ёлем, примет участие в торжественном ужине с участием членов правительства Южной Кореи и глав крупнейших корпораций, а также посетит Корейский центр воздушных и космических операций (KAOC).

22 мая президент США отправится в Токио.