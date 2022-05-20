Ливерпуль, Великобритания, , 12:05 — REGNUM «Эвертон» одержал победу над «Кристал Пэлас» в перенесённом матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

В первом тайме футболисты «Кристал Пэлас» забили два гола. Отличились нападающие Жан-Филипп Матета на 21-й минуте и Джордан Айю на 36-й.

«Эвертон» во втором тайме смог не только сравнять счёт, но и вырвать победу. Голы забили защитник Майкл Кин на 54-й минуте и форварды Ришарлисон на 75-й и Доминик Калверт-Льюин на 85-й.

Таким образом, «Эвертон» сохранил прописку в премьер-лиге за один тур до конца чемпионата. Команда занимает 16-е место с 39 очками после 37 туров, опережая идущий на 18-м месте «Лидс Юнайтед» на четыре балла.

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