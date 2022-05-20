Вашингтон, , 12:04 — REGNUM Студия Second Dinner, основатели которой ранее работали над проектом Hearthstone, анонсировала коллекционную карточную видеоигру Marvel Snap. Об этом 20 мая сообщает портал Kotaku.

Marvel Marvel Studios

Редакция издания охарактеризовала Marvel Snap как «хаотичную, но весёлую» игру, которую разрабатывают люди, несколько лет назад покинувшие команду Hearthstone ради создания собственной студии. Особенностями проекта является то, что матчи в Marvel Snap длятся всего несколько минут, колоды «маленькие», а ходов как таковых нет, поскольку все участники играют одновременно. Желающие оценить игровой процесс могут ознакомиться с трейлером.

Отметим, что Marvel Snap является первым проектом Second Dinner. Напомним, в марте 2022 года директор Hearthstone Бен Ли покинул проект Hearthstone ради другой неанонсированной игры компании Blizzard.

Читайте ранее в этом сюжете: Директор Hearthstone покидает проект ради новой игры Blizzard