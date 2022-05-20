Кыштым, Челябинская область, 20 мая, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Челябинской области браконьеры незаконно наловили рыбы на общую сумму больше 125 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Алексей Колчин ИА REGNUM Замороженная щука

Преступление было совершено на озере Сугомак. Установлено, что двое граждан ловили рыбу сетями. Всего они поймали шестерых лещей и 65 щук.

Сейчас им предстоит отвечать по уголовной статье. Пока они находятся на свободе.