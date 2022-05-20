Алжир, 20 мая, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан посетил с официальным визитом Алжир. Об этом 20 мая сообщает Algerie Presse Service.

Иван Шилов ИА REGNUM Алжир

По данным журналистов, в ходе визита министр провёл переговоры со своим алжирским коллегой Рамтаном Ламамрой и президентом Алжира Абдель-Маджидом Теббуном. По итогам переговоров министр заявил о поддержке Эр-Риядом временного членства Алжира в Совете безопасности ООН на 2024−2025 годы.

«Мы уверены, что Алжир будет ключевым игроком региональной стабильности», — заявил Фейсал бин Фархан.

Ранее ряд стран предложили Алжиру представлять в Совете ООН регион Ближнего Востока и северной Африки.