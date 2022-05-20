Кострома, 20 мая 2022, 12:19 — REGNUM Депутаты внесли изменения в Кодекс Костромской области об административных правонарушениях с тем, чтобы муниципалитеты могли штрафовать владельцев машин, мешающих уборке улиц и общественных территорий. Такое решение большинством голосов было принято на заседании законодательного собрания 19 мая.
Собственников машин будут предупреждать о предстоящих работах. В случае, если сообщение будет проигнорировано, автовладельцу выпишут штраф в размере 5 тысяч рублей. Каким образом оповещать автовладельцев, эвакуировать машину на штрафстоянку или нет — все эти вопросы будут решать сами муниципалитеты.
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