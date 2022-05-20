Кострома, 20 мая, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Депутаты внесли изменения в Кодекс Костромской области об административных правонарушениях с тем, чтобы муниципалитеты могли штрафовать владельцев машин, мешающих уборке улиц и общественных территорий. Такое решение большинством голосов было принято на заседании законодательного собрания 19 мая.

Костромская областная дума Парковка

«Сейчас есть проблема, когда люди оставляют машину на зиму во дворе или она припаркована на обочине и создает помехи при уборке двора или улицы от снега. Цель закона — повышение ответственности собственников машин. Теперь они будут понимать, что есть ответственность за нарушение правил благоустройства и их могут оштрафовать, что переместят их машину. Автомобилисты будут искать пути решения вопроса. Например, арендовать гараж. Сегодня мы даём инструмент для решения проблемы, определяем рамки», — сказал зампред областной думы Алексей Исаков.

Собственников машин будут предупреждать о предстоящих работах. В случае, если сообщение будет проигнорировано, автовладельцу выпишут штраф в размере 5 тысяч рублей. Каким образом оповещать автовладельцев, эвакуировать машину на штрафстоянку или нет — все эти вопросы будут решать сами муниципалитеты.