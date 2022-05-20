Донецк, 20 мая, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины совершили обстрел города Горловка в Донецкой Народной Республике. Об этом 20 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

В 10:30 с позиций в Дылеевке была обстреляна Горловка. Боевики выпустили по городу восемь снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, город Первомайск в Луганской Народной Республике попал под обстрел украинской артиллерии.