Донецк, 20 мая, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Украинские боевики за 20 минут три раза обстреляли Куйбышевский район Донецка, сообщает 20 мая представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11:20 (совпадает с мск) — н. п. Пески — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 мины калибра 120 мм; 11:30 — н. п. Пески — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 мины калибра 120 мм; 11:40 - н. п. Пески - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 мины калибра 120 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Донецкой Народной Республике населённый пункт Озеряновка попал под обстрел украинских войск.

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