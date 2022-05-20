Чебоксары, 20 мая, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В Чувашии жительницы продолжают попадаться на уловки мошенников, которые представляются военными и выманивают деньги под разными предлогами. Ещё одна пенсионерка едва не перевела крупную сумму сбережений, но её остановила от необдуманного поступка сотрудница банка, сообщили ИА REGNUM в МВД по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

19 мая в дежурную часть одного из районов республики поступило сообщение из банка о попытке 70-летней клиентки перевести деньги незнакомцу. Речь шла о сумме в 100 тыс. рублей.

В ходе разбирательств выяснилось, что пенсионерка познакомилась в одной из социальных сетей якобы с военнослужащим из Израиля, который получил ранение и просит оказать ему финансовую помощь. Правоохранители сообщают, что от опрометчивого поступка сельчанку спасла бдительность сотрудницы банка, которая убедила подождать с операцией и предупредила, что в большинстве случаев так действуют мошенники.

По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливается личность злоумышленника.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года одной из жертв аферистов стала 42-летняя чебоксарка, которая отдала 2 млн рублей «иностранному военному доктору». В 2019 году 53-летняя чебоксарка перевела «генерал-майору миротворческих сил ООН», обещавшему переехать в Россию, почти $11 тысяч. В 2016 году для другой чебоксарки виртуальная любовь с «американским военным» обошлась в 400 тыс. рублей.

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