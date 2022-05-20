Берлин, 20 мая, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Катарское инвестиционное управление (Qatar Investment Authority, QIA, суверенный фонд Катара) не намерено выходить из проектов в России, однако также не планирует начинать новые проекты. Об этом 20 мая заявил вице-премьер, глава министерства иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в интервью немецкой газете Handelsblatt.

Joseph Bautista Катар

«Мы в любом случае не ищем новых возможностей и новых партнерств в России. QIA является долгосрочным инвестором, и мы инвестируем на коммерческой, а не политической основе», — сказал он в ответ на вопрос о том, прекратит ли QIA инвестиционное сотрудничество с ВТБ, «Роснефтью» и другими компаниями из РФ, как это ранее сделали многие западные фирмы.

При этом, отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это что QIA не уйдет из России, вице-премьер Катара указал, что катарская сторона надеется на «насколько возможно скорое» изменение текущей ситуации. Также он отметил, что QIA придерживается всех санкционных мер и не нарушает их.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов рассказал, что заморозка работы Арктического совета будет причиной того, что риски мягкой безопасности в регионе будут увеличиваться.