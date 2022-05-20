Симферополь, 20 мая, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Крыму перед судом предстанет водитель, по вине которого один ребёнок погиб в ДТП, второй получил тяжёлые травмы. О завершении следствия по уголовному делу 20 мая сообщила пресс-служба Главного следственного управления СУ СКР по Крыму и Севастополю.

Пьяный водитель

Обвиняемым по делу проходит 38-летний крымчанин. По версии следствия, 12 декабря 2021 года обвиняемый, управляя внедорожником в состоянии алкогольного опьянения, на одной из улиц в селе Краснолесье сбил двоих детей, которые шли вдоль обочины дороги.

В результате от полученных травм в больнице скончалась девочка 2007 года рождения, мальчику 2008 года рождения причинён тяжкий вред здоровью.

После аварии водитель пытался скрыться с места происшествия, однако его задержали очевидцы.

Уголовное дело, возбуждённое в отношении водителя, было передано из органов МВД в производство ГСУ СКР по Крыму и Севастополю. В настоящее время следствие завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.