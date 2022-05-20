Москва, , 12:04 — REGNUM Курс доллара США в ходе валютных торгов на Московской бирже опустился ниже 58 рублей впервые с апреля 2018 года. На это указывают данные торгов 20 мая.

Доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

Рубль на торгах укрепляется относительно доллара и евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии. Так, в 11:14 мск курс доллара снизился на 5,45%, до 58,53 рубля. Европейская валюта подешевела до 60,91 рубля (-5,42%).

Впервые с апреля 2018 года курс доллара опустился ниже 58 рублей. Евро торговался на отметке ниже 60 рублей впервые с апреля 2017 года.

На открытии торгов курс доллара к рублю рос на 9,5 копейки, до 62 рублей, а курс евро снижался на 60,5 копейки, до 63,7975 рублей.

Читайте также: Рубль «кошмарит» доллар и евро. Сеть: «Но барыги не спешат менять цены»