Казань, , 11:57 — REGNUM За минувшие сутки в Татарии выявили 176 случаев заражения коронавирусом, накануне заболели 179 человек. По состоянию на 20 мая, в больницы республики госпитализировали за минувший день 71 пациента, сообщает общероссийский оперативный штаб.

В регионе за время пандемии зарегистрировали 148 484 случая заражения коронавирусом, выздоровели 143 612 пациентов, скончались 1993 человека. За сутки выписали 123 пациента, умерших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за сутки выявлено 5089 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 6173 человека, что на 3,7% больше по сравнению с 19 мая. Умерли за сутки 96 человек.

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