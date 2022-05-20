Москва, 20 мая, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Интересно, как при создания новой детской организации совместят опору на наследие пионерии с тезисом, что пионеры устарели, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 20 мая.

Памятник пионерам в Ярославле

Как сообщалось ранее, законопроект о создании движения «Большая перемена» внесли в Госдуму депутаты всех фракций. Учредительный совет движения должен возглавить президент России Владимир Путин.

«В Государственную думу внесён законопроект о создании детского движения «Большая перемена». Комментируя его, глава комитета Государственной думы по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева («Единая Россия») заявила, что пионерское движение, которое существовало в Советском Союзе, возродить невозможно, что это «прошлое», что нужно «строить новое».

Власть в нашей стране очень глубоко запустила проблему воспитательной работы с детьми и молодёжью. Сейчас она делает ещё одну попытку это дело исправить, и её, в принципе, надо поддержать. Что и сделали все политические партии, представленные в Государственной думе.

Факт этой поддержки не означает, однако, что речь идёт о полной общественной поддержке. В нашей стране ведь уже существуют и работают детские и молодёжные движения — от навязанных из эмигрантской среды скаутов, поддержанных Русской православной церковью, до пионеров под крылом Коммунистической партии Российской Федерации.

Примечательно в этой связи, что, зная, конечно же, об этом опыте (приём в пионеры на Красной площади и по всей стране и по телевизору нередко показывают), представитель «Единой России» утверждает, что пионерия — это прошлое, что её возродить невозможно, что нужно строить новое… Мне это напоминает известный тезис 1991 года о строительстве «новой демократической России».

Явно хромает тут не только логика, но и предлагаемое название новой детской организации. «Перемена» в понятии школьника — это безделье, отсутствие опеки со стороны взрослых, разобщённость. С «переменой» в качестве символа изменений тоже надо быть осторожным: что на что меняется? Не наменялись ещё? Название детской организации обязательно должно символизировать единство, сплоченность, взаимопомощь, верность корням, устремлённость в будущее. Пионер с этой точки зрения — замечательное слово!

Тем не менее «Единая Россия» будет всё «строить» по-своему, а что получится, посмотрим. Интересно, как совместят опору на наследие пионерии, пионеров-героев, которую мы сейчас наблюдаем, с тезисом, что они прошлое, что они устарели и что имя их организации оставить было нельзя. Почему нельзя? Потому что оно связано с коммунистической идеей? С Коммунистической партией? С комсомолом? Так, может, если имя организации героев — это прошлое и его возродить невозможно, то так же и с их подвигом?

Надеюсь, что КПРФ, другие организации левой, коммунистической направленности продолжат свою работу с детьми и молодёжью — ту, которую они ведут уже много лет. Тут ведь главный вопрос в том, кто будет воспитателем, кто будет закладывать в детские головы правильные идеи. На «Единую Россию» в этом смысле у меня лично надежды нет. Как бы то ни было, однако, в основе правильной работы с детьми и юношеством всё равно окажется ленинская мысль, высказанная на III съезде комсомола: «Коммунистом (читай, ответственным, передовым гражданином) можно стать только тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество», — отметил Михаил Демурин.