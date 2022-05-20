Тюмень, 20 мая, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Тюмени выясняют обстоятельства пролива авиационного топлива. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В.С.Білецький Железнодорожные цистерны

Инцидент произошёл 20 мая в 00:24 по местному времени. При осмотре грузового состава на станции Войновка в Тюмени обнаружен пролив — 100 капель в минуту — опасного груза - авиационного топлива. Вагон отцеплён, течь устранена. По предварительным данным вред окружающей среде не причинён.

Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом и экологического законодательства.