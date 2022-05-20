Мурманск, 20 мая, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Мурманской области в преддверие выпускных отменили ограничение по количеству гостей праздничных мероприятий, сообщает оперштаб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выпускной

«При проведении праздничных мероприятий в учреждениях дошкольного, общего, профессионального и дополнительного образования количество присутствующих на мероприятии родителей, законных представителей и учеников не ограничивается по принципу «1 ребенок — 1 родитель». Это значит, что гостями утренников, выпускных и линеек в рамках одной группы могут быть оба родителя, бабушки, дедушки и другие родственники и близкие», — отметили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Мурманской области отменили обязательное соблюдение масочного режима.