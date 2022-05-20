Луганск, 20 мая, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Город Первомайск в Луганской Народной Республике попал под обстрел украинской артиллерии. Об этом 20 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

В 10:00 ВСУ нанесли удар с позиций в Новоивановке. По Первомайску выпущено шесть снарядов калибром 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике населённый пункт Озеряновка попал под обстрел украинских войск.