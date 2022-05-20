Сеул, , 11:55 — REGNUM Глава Южной Кореи Юн Сок Ёль и президент США Джо Байден планируют совместно посетить ключевой оперативный центр ВВС Южной Кореи, расположенный к югу от Сеула. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Флаги США и Южной Кореи Jeon Han

Согласно опубликованным данным, лидеры двух стран намерены посетить Корейский центр воздушных и космических операций (KAOC), расположенный на авиабазе Осан в Пхёнтхэке (~70 км к югу от Сеула), 22 мая.

Совместное мероприятия было организовано в связи с тем, что Сеул и Вашингтон стремятся усилить координацию в сфере безопасности на фоне опасений, что Пхеньян может провести очередное испытание баллистической ракеты.