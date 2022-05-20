Ставрополь, , 11:54 — REGNUM В Ставропольском крае двое сотрудников полиции попались на совершении коррупционных преступлений. Бывший инспектор отдела по исполнению административного законодательства УМВД по городу Ставрополю и заместитель начальника отдела — начальник отделения отдела по исполнению административного законодательства брали взятки за покровительство предпринимателям.

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В отношении сотрудников полиции возбуждены уголовные дела о получении взятки и посредничестве во взяточничестве, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону. Первый из них в скором времени предстанет перед судом, а уголовное дело второго в связи с соглашением со следствием выделено в отдельное производство.

Из подробностей расследования стало известно, что летом 2021 года подозреваемые получили от индивидуального предпринимателя взятку в размере 15 тысяч рублей за прекращение производства по делу об административном правонарушении, связанном с незаконным использованием товарных знаков. Кроме того, злоумышленники получили от двух индивидуальных предпринимателей денежные средства в сумме 50 тыс. рублей и 30 тыс. рублей за общее покровительство и непроведение проверок.