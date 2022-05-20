В Томской области выросло число жертв COVID-19
Томск, 20 мая, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки зарегистрирован один летальный случай от COVID-19. Всего за время пандемии жертвами коронавируса стали 835 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Общее число подтверждённых случаев инфицирования к настоящему времени достигло 131 060. За сутки выявлен 51 новый носитель. В ковидные стационары региона госпитализировано 19 заразившихся.
Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 128 939 человек, в том числе 86 за последние сутки.