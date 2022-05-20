Москва, , 11:52 — REGNUM Звания Героя России удостоены два офицера Росгвардии за подвиги в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба ведомства.

«Золотая Звезда» Героя России Mil.ru

Директор Росгвардии Виктор Золотов вручил медаль «Золотая звезда» полковнику Александру Белоглазову и полковнику полиции Андрею Фроленкову. Торжественная церемония прошла в дивизии им. Ф. Э. Дзержинского в Балашихе.

«Офицеры Росгвардии удостоены звания Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что начальник центра «Витязь» Белоглазов грамотно организовал действия подразделений спецназа на опасном направлении, благодаря чему поставленные задачи были выполнены. Также в боевой обстановке он проявил мужество и отвагу, занимая позиции, удобные для ведения огня, но опасные для жизни.

Замкомандира отряда ОМОН Росгвардии Фроленков командовал подразделением, захватившим стратегически важный объект без человеческих жертв и необратимых последствий. Причём объект был взят под контроль без единого выстрела.

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