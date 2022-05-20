Южно-Сахалинск, 20 мая, 2022, 11:52 — ИА Регнум. На Сахалине депутаты утвердили 20 мая в первом чтении поправки в закон «О налоге на имущество организаций», которые обнулят налог на некоторое имущество «Газпрома», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной думе.

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100-процентное освобождение от уплаты налога будет касаться газопроводов различной степени давления (до 1,2 МПа), которые построены за внебюджетные средства в рамках газификации Сахалина в период с 2021 по 2030 год.

Для полной газификации островного региона необходимо построить 46,4 км газовых сетей. Расходы на это составят почти 2 млрд рублей.

«Предполагается, что благодаря налоговой льготе высвободится 1 миллион рублей. Это позволит ускорить темпы реализации региональной программы газификации. За период с 2022 по 2024 год на эти средства будет дополнительно построено порядка 2 км. газораспределительных сетей», — пояснил заместитель министра энергетики Сахалина Сергей Хакимов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине до конца 2022 года газифицируют более 5 тыс. домов в Южно-Сахалинске, Тымовском, Анивском и Корсаковском районах.