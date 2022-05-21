Париж, 21 мая, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Франко-германский тандем, игравший незаменимую роль во времена кризисов, пережитых Европой за последнее десятилетие (еврозона, беженцы, пандемия), после начала украинского конфликта утрачивает прежние позиции, сообщает газета Le Monde. Конфликт изменил баланс сил в Европейском союзе, нарушив и без того непрочное единство между 27 государствами-членами.

Kremlin.ru Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон перед началом встречи в «нормандском формате». 10 декабря 2020 года, Париж

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Лидерство Франции и Германии в Европе пошатнулось, поскольку эти две страны оттесняются на второй план весьма активным участием США в делах Киева, а также возвращением в повестку дня НАТО в качестве защитника Европы. Это происходит при большой поддержке стран Центральной и Восточной Европы, а также Прибалтики, которые после окончания Холодной войны считают Вашингтон лучшим гарантом их безопасности и больше не стесняются в заявлениях.

Поначалу Париж и Берлин не спешили реагировать на призывы президента Украины Владимира Зеленского о помощи. Франция одной из первых, по словам украинских источников, предложила оборонительное военное оборудование, но предпочла громко не говорить об этом. Германия также колебалась в вопросе поддержки Украины и поплатилась дипломатической «бурей в стакане» с Киевом и значительной утратой доверия на европейском уровне.

В столице Эстонии Таллине разделяют это мнение о франко-германском тандеме. «Франция и Германия, похоже, считают, что с Путиным надо договариваться, и как можно скорее. Это посылает сигнал о том, что они не хотят оттеснять российские войска, а предпочитают компромисс для стабилизации ситуации. Однако такое решение будет лишь временным», — объясняет директор Эстонского института внешней политики Кристи Райк.

Теперь перед руководством Франции и Германии стоит вопрос, как вернуть себе авторитет и инициативу перед лицом возросшей роли Соединенных Штатов.