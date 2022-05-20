Обнинск, Калужская область, 20 мая, 2022, 12:30 — ИА Регнум. На Обнинском научно-производственном предприятии «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области (входит в Ростех) прошла аттестация 137 сотрудников, деятельность которых связана с обеспечением качества продукции и функционирования системы менеджмента качества (СМК). Уровень знаний сотрудников предприятия в сфере управления качеством продукции соответствует установленным требованиям. Об этом 20 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора «Технологии» Андрея Силкина.

Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина На предприятии прошла аттестация сотрудников, деятельность которых связана с обеспечением качества продукции

В 2022 году аттестация впервые была реализована в формате электронного тестирования, что позволило дать максимально объективную оценку уровню знаний сотрудников о действующей на предприятии системе менеджмента качества, обозначить направления, нуждающиеся в улучшении. Система менеджмента качества на производстве соответствует предъявленным требованиям, что подтверждается результатами регулярно проводимых аудиторами ведущих компаний в сфере сертификации проверок. Свыше 99% изделий, выпускаемых предприятием, проходят контроль ОТК и военной приёмки Министерства обороны РФ с первого предъявления, а показатель результативности системы менеджмента качества составляет 97%.

«Для эффективного функционирования СМК необходима поддержка сотрудников, понимание ими значения этой системы в организации процесса выпуска конкурентоспособной продукции. Тестирование помогает не только оценить существующее положение дел в этом вопросе, но и даёт возможность обнаружить направления, где требуется усилить работу в области качества», — отметил Андрей Силкин.