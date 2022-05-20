Москва, 20 мая, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Расширение поддержки граждан и реальных секторов экономики позволит избежать падения ВВП и реальных доходов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

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«Спада можно избежать, если расширить меры социальной поддержки», — отметил Миронов.

В первую очередь, по его словам, правительство должно выполнить поручение президента России и провести внеочередную индексацию пенсий, пособий, зарплат бюджетников, отметил парламентарий.

Повышение, по его мнению, должно составить не менее 20−22% в соответствии с реальным ростом потребительских цен.

«Нужно запускать масштабную кредитную амнистию, снимать с людей оковы безнадежных долгов. Нужно избавлять наших граждан от избыточных поборов — транспортного налога, курортного сбора, отменять НДФЛ на доходы до 20 тыс. рублей, одновременно повышая ставку налога для самых богатых. Необходимо компенсировать гражданам расходы на жизненно необходимые лекарства — все траты, которые превышают 15% от доходов семьи. Нужно замораживать тарифы ЖКХ и снижать стоимость энергоресурсов для населения», перечислил он.

Накануне Минэкономразвития обновило сценарий развития экономики на 2022−2025 годы. По прогнозу, в 2022 году падение реальных доходов граждан может достигнуть 6,8% при инфляции в 17,5%.