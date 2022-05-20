Молдавия, , 11:48 — REGNUM Партия социалистов Молдавии 20 мая в Кишинёве вывела сторонников на акцию протеста возле здания министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности республики. Об этом сообщает пресс-служба ПСРМ.

Протест niekverlaan

Протестующие возмущены ростом цен на продукты, а также тем, что государство не помогает фермерам, которые в настоящее время оказались в сложной ситуации из-за роста цен на удобрения. Активисты требуют, чтобы министр сельского хозяйства Виорел Герчиу ушёл в отставку.

«Министр ни разу не предложил ни с одной инициативы для того, чтобы предотвратить развитие кризиса и спасти отрасль», — сообщает пресс-служба партии.

Активисты также требуют сменить всё руководство минсельхоза. Они считают, что министерство не пытается сдерживать цены на продукты.

Стоит отметить, что в Молдавии годовая инфляция в апреле составила 27,07%. Это стало самым высоким показателем в Европе. Больше всего подорожали продукты питания.

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