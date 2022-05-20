Ясиноватая, ДНР, , 11:47 — REGNUM При обстреле города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны украинских нацистов получили ранения мужчина и подросток. Об этом 20 мая сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

Дом после артобстрела Дарья Драй © ИА REGNUM

«В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины — ред.) в Ясиноватой, в микрорайоне Центральный, получили ранения мужчина и подросток 2005 года рождения», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент обоим раненым оказывается вся необходима медицинская помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики обстреляли поселок Еленовка в Донецкой Народной Республике.