В результате обстрела Ясиноватой ВСУ были ранены мужчина и подросток
Ясиноватая, ДНР, 20 мая, 2022, 11:47 — ИА Регнум. При обстреле города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны украинских нацистов получили ранения мужчина и подросток. Об этом 20 мая сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.
Дарья Драй ИА REGNUM
Дом после артобстрела
«В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины — ред.) в Ясиноватой, в микрорайоне Центральный, получили ранения мужчина и подросток 2005 года рождения», — говорится в сообщении.
Также указывается, что в данный момент обоим раненым оказывается вся необходима медицинская помощь.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики обстреляли поселок Еленовка в Донецкой Народной Республике.