Ясиноватая, ДНР, 20 мая, 2022, 11:47 — ИА Регнум. При обстреле города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны украинских нацистов получили ранения мужчина и подросток. Об этом 20 мая сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

«В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины — ред.) в Ясиноватой, в микрорайоне Центральный, получили ранения мужчина и подросток 2005 года рождения», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент обоим раненым оказывается вся необходима медицинская помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики обстреляли поселок Еленовка в Донецкой Народной Республике.