Амман, 20 мая, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Король Иордании Абдалла II подписал закон, ограничивающий права его младшего сводного брата — принца Хамзы ибн Хуссейна. Об этом 20 мая сообщает информационное агентство Petra.

European Union 2020 Абдалла ибн Хусейн

Королевская канцелярия опубликовала текст закона, согласно которому принц Хамза лишается возможности свободно перемещаться по стране и выезжать за её пределы. Решение было принято после того, как весной 2021 года принц Хамза попытался организовать государственный переворот и свергнуть своего старшего брата.

«Когда в прошлом году были раскрыты подробности дела о мятеже, я решил разобраться с моим братом принцем Хамзой в рамках нашей семьи, в надежде, что он осознает свою ошибку и одумается, как активный член нашей семьи. Но этого не произошло. Мы обеспечим Хамзу всем необходимым для обеспечения достойной жизни, но он не получит той свободы, которую использовал для оскорблений родины, ее институтов и своей семьи», — отмечается в тексте закона.