Санкт-Петербург, , 11:54 — REGNUM Относительное тепло в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в мае 2022 года ожидается лишь в третьей декаде последнего месяца весны, сообщил 20 мая главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

На аллеях Летнего сада

По его словам, в этом году тепло приходит в Петербурге неохотно. Даже в очень холодную весну 2017 года к 20-м числам мая в Санкт-Петербурге уже было потеплее, и температура воздуха днем поднималась к отметке +20 градусов.

«Сегодняшний период (конец второй декады) больше похож на 2020 год, когда до начала третьей декады было довольно прохладно. Вот и в этом году относительно тепло будет только в третьей декаде мая», — пояснил синоптик.

Все дело в очередном циклоне, который проходит мимо региона с запада через Прибалтику и Белоруссию.

«Погода в Санкт-Петербурге стабилизируется. Так что интересного в атмосферных процессах мало, а скорее всего, вообще не будет», — заметил Колесов, уточнив, что в ближайшие дни не стоит ожидать жары, поскольку будет дуть свежий ветер восточных и северных направлений. При этом днем температура воздуха будет повышаться до +14…+16 градусов.

«И только на следующей неделе станет теплее, до +16…+20 градусов. В выходные дни сохранится сухая погода, а вероятность осадков появляется только к середине следующей неделе», — добавил Александр Колесов.

Отметим, что в ночные часы будет довольно холодно, и заморозки ожидаются все предстоящие трое суток.

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