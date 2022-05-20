Лос-Анджелес, США, , 11:46 — REGNUM Онлайн-кинотеатр Disney Plus, возможно, уже запустил в производство новый сериал Marvel про Сорвиголову. Об этом 20 мая сообщает журнал Variety.

Мэтт Мёрдок Цитата из т/с «Сорвиголова». 2015. США

По словам источников издания, в качестве сценаристов и продюсеров шоу выступят Мэтт Корман и Крис Орд, ранее работавшие над созданием сериала «Тайные операции». Отметим, что пока студия Marvel не выступила с официальным анонсом, а Корман и Орд отказались давать журналистам комментарии.

Напомним, впервые слухи о том, что Marvel планирует перезапустить сериал «Сорвиголова» появились в марте 2022 года. Отметим, что Чарли Кокс вновь появился в образе суперегероя в кинокомиксе «Человек-паук: Нет пути домой», который вышел на большие экраны 15 декабря 2021 года.

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