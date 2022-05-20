* талибов — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 20 мая, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Вертолёты талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перебрасывают боевиков на господствующие высоты в афганской провинции Панджшер. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Master Sgt. Andy Dunaway, U.S. Air Force Ландшафт Афганистана

Источники добавляют, что 19 мая талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) направили часть сил, размещённых на спортивном стадионе Панджшера, в горы Абдара и Фарадж, и переброска всё ещё продолжается. ‎

По имеющимся данным, численность талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в кишлаке Тавах равна численности населения, и в каждой мечети этой местности размещено около 50 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также в Панджшере боевик талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на автоцистерне опрокинул два столба электропередачи. Цистерна двигалась из поселка Доаб в провинциальный центр и в местности Астана повалила две опоры ЛЭП и повредила ещё несколько. В настоящее время электричество в посёлках Астана, Сангана, Оро и Бахарак отключено, а талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не предприняли мер по восстановлению опор ЛЭП.