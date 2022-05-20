Москва, 20 мая, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В честь Дня парков столичные зоны отдыха подготовили специальную праздничную программу, ориентированную на семейный отдых. Об этом 20 мая сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Прогулка в парке. Москва

Мероприятия состоятся 21 мая. Москвичи и гости столицы смогут побывать на познавательной экскурсии, освоить азы профессиональной фотосъемки, разучить движения латиноамериканских танцев. Для участия в некоторых мероприятиях нужно предварительно зарегистрироваться.

«Парки Москвы приглашают на экскурсии, лекции, спортивные и творческие занятия, интеллектуальные игры. Так, в зоне отдыха «Фили» всех желающих ждут на историческую прогулку. А в парке «Северное Тушино» проведут уроки музыки и турнир по шашкам. Некоторые мастер-классы, например по изобразительному искусству в саду имени Баумана, будут проходить по выходным на протяжении всего летнего сезона», — сказала Сергунина.