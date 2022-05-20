Донецк, 20 мая, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике населённый пункт Озеряновка попал под обстрел украинских войск. Об этом 20 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

Обстрел зафиксирован в 10:00. С украинских позиций в населённом пункте Новгородское по Озеряновке выпущено шесть снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 20 мая в ДНР под обстрел украинских боевиков попали Донецк, Ясиноватая и Горловка.