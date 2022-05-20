Донецк, 20 мая, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли поселок Еленовка в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:32 (совпадает с мск) — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Еленовка: выпущено 8 снарядов калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 20 мая в течение 50 минут киевские боевики несколько раз Доломитное и Горловку в Донецкой Народной Республике.

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