Ташкент, , 11:43 — REGNUM Экономические преобразования в Узбекистане продвигались медленно на протяжении большей части последних 30 лет. Лишь немногие из институтов, действовавших в период плановой экономики, претерпели значимые изменения.

Об этом говорится в поступившем в ИА REGNUM докладе Всемирного банка «На пути к процветающему и инклюзивному будущему».

В документе отмечается, что значительная часть экономической деятельности все еще находится под управлением централизованных государственных институтов.

«Структурные преобразования экономики также находятся на ранних этапах. Доля сельского хозяйства в экономике, составлявшая 26% от валового внутреннего продукта (ВВП) в 2020 году, является одной из самых высоких в регионе Европы и Центральной Азии. Доля сферы услуг, являющейся двигателем процессов процветания в наиболее развитых экономиках, является одной из самых низких в мире и не дотягивает до уровня всех других стран региона», говорится в документе.

Отмечается, что показатели внутренней миграции трудовых ресурсов являются одними из самых низких в мире, что ведет к замедлению урбанизации (и ее низкой плотности), в результате чего города Узбекистана менее населены и менее продуктивны, чем города в сопоставимых странах.

«В итоге переход к рыночной экономике и структурные преобразования экономики Узбекистана все еще находятся на ранних стадиях». Констатирует ВБ.

Однако, говорится в документе, позднее начало комплексных реформ в стране имеет и положительную сторону.

«Узбекистан может учиться на многочисленных примерах успеха и провала преобразований в других странах по всему миру. Эти примеры подсказывают, какие результаты в целом нужны для достижения успеха и избежания «подводных камней», ограничивавших процессы преобразования в прошлом», говорится в докладе.