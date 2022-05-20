Зеленогорск, Красноярский край, 20 мая, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В городе Зеленогорске Красноярского края женщина убила своего новоиспечённого супруга.

(сс) niekverlaan С ножом

Как сообщили ИА REGNUM 20 мая в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии, горожанка подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

17 мая в Зеленогорске в квартире по улице Мира было обнаружено тело 44-летнего мужчин с колото-резаным ранением в области грудной клетки. Подозреваемой стала 43-летняя супруга погибшего.

По версии следствия, накануне трагедии супруги зарегистрировали брак. Они отмечали это событие в компании общего приятеля в своей квартире по улице Мира. В какой-то момент супруги поссорились. Женщина взяла нож и нанесла мужчине удар в спину. Он скончался на месте.

О произошедшем женщина сообщила в правоохранительные органы. Она заявила, что её супруга убил их приятель. Однако следователи установили причастность женщины к совершённому преступлению. Злоумышленница написала явку с повинной.

Женщина задержана. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Сургута (Югра) подозревается в убийстве велосипедиста.

Читайте также: В Югре убит мужчина за просьбу не мусорить