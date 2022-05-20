Уфа, , 11:44 — REGNUM Завод по производству тротуарной плитки, дорожных бордюров и облицовочного кирпича намерены создать в Башкирии. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Замена бордюров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Сообщается, что Минэкономразвития России включило кирпичную компанию в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Белорецк» Башкирии. Предприятие намерено запустить производство дорожных бордюров, тротуарной плитки, а также облицовочного кирпича.

«Реализация проекта позволит обеспечить внутренние потребности Башкирии и Приволжского федерального округа качественными материалами. В создание производства компания намерена вложить 4,5 млн рублей. Там появится 10 рабочих мест», — приводит пресс-служба слова первого заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра экономического развития и инвестиционной политики региона Рустама Муратова.

Отмечается, что реализовать проект планируется в 2022—2026 годы. К 2026 году инвестор намерен выпускать по 16 тысяч кв. метров тротуарной плитки и бордюров, а также свыше 20 тысяч кв. метров облицовочного кирпича.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии начал работать завода по производству сыра кальята.