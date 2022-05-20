Черкесск, , 11:42 — REGNUM В Карачаево-Черкесии прошел конкурс на звание лучшего стригаля республики. В результате состязания из 60 участников конкурса определили победителя. Им стал Ахмат Боташев, сообщили 20 мая в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства.

Конкурс стригалей mcxkchr.ru

Мероприятие было посвящено 100-летию Карачаево-Черкесии. Конкурс проводился на базе племрепродуктора «Магнат» в селе Хасаут-Греческое Зеленчукского района.

В число призеров конкурса также вошли Динислам Абисалов, Хамид Шидаков, Аслан Кипкеев. Их наградили ценными призами, кубками и дипломами. Мероприятие проходило в праздничной обстановке в сопровождении концерта с участием творческих коллективов Карачаево-Черкесии.