Москва, 20 мая, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Заморозка работы Арктического совета будет причиной того, что риски мягкой безопасности в регионе будут увеличиваться. Об этом 20 мая рассказал на брифинге посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

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«С марта деятельность Арктического совета, включая проектную, фактически остановилась. Нынешняя пауза неизбежно привет к тому, что риски и вызовы мягкой безопасности в Арктике будут нарастать», — сказал он.

Также Корчунов добавил, что в результате этого решения будут негативные последствия, включая и для благополучия населения Арктики и в то числе — для ее коренных народов.

При этом российский дипломат отметил, что возобновление работы Арктического совета в полном формате в течение скорейшего времени является отвечающим интересам и арктических государств, и всего международного сообщества.

«Россия выражает готовность к возобновлению диалога в высоких широтах», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия отвергает все обвинения в свой адрес о якобы милитаризации Арктики.