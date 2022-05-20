Барнаул, , 11:40 — REGNUM На Алтае в рамках совместного плана нескольких регионов Сибири и Ростуризма стартовал комплекс мероприятий, приуроченных к юбилейной дате образования федеральной автомобильной дороги Р256 «Чуйский тракт», сообщили 20 мая корреспонденту ИА REGNUM в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

Чуйский тракт Светлана Шаповалова

На пресс-конференции 20 мая начальник профильного ведомства Евгений Дешевых рассказал подробно о том, какие мероприятия проводятся и состоятся в юбилейный для Чуйского тракта год.

Так, в Алтайском крае к исторической дате разработана символика 100-летия образования федеральной автомобильной дороги Р256 «Чуйский тракт». Создан достаточно информативный лонгрид о Чуйском тракте. Евгений Дешевых отметил, при его создании была цель — представить Чуйский тракт в оригинальном звучании, рассказав о легендарной дороге малоизвестные факты.

В апреле 2022 года Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «К 100-летию признания Чуйского тракта дорогой государственного значения». Общий тираж составил 3 тысячи штук.

В ближайшее время путешественники и туристы смогут воспользоваться новым информационным ресурсом — аудиогидом по Чуйскому тракту. Он создается управлением совместно с Алтайтурцентром и его виртуальный маршрут будет включать информацию о самых интересных местах по пути следования по Чуйскому тракту в пределах региона, включая как культурные достопримечательности, так и природные, например, о гигантской ряби течения у с. Платово в Советском районе, горе Бабырган, скале Чертов палец в Алтайском районе и другие.

Официально столетие Чуйского тракта отмечается 26 мая и музей Чуйского тракта в городе Бийске станет основной площадкой для всех торжественных мероприятий в этот день.

Для автолюбителей интересной станет информация о готовящемся ретро-автопробеге к 100-летию тракта. Его старт запланирован на 11 июня от Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова. Предусматривается участие 5 автомобилей: 2 автомобиля ГАЗ 21, Москвич 403, ГАЗ АА (грузовик) и машина сопровождения.

«Мы позиционируем Чуйский тракт еще и как, собственно говоря, туристический объект, наполненный притягательными местами для туристов, а также для бизнеса, с точки зрения его дальнейшего инфраструктурного развития и создания новых туристических объектов, которые сделают посещение нашего региона еще более комфортным и увлекательным», — напомним Евгений Дешевых.

Как сообщало ИА REGNUM, авторобег стартует из Новосибирска 26 мая, продолжится в Алтайском крае, пройдёт через Горный Алтай и завершится 29 мая в селе Ташанта Кош-Агачского района.

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