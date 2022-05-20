Вильнюс, 20 мая, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Вандалы в Литве разбили мемориальную плиту у входа на кладбище советских пограничников. Об этом 20 мая сообщает департамент полиции Литвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Акт вандализма произошёл в деревне Филицияново Лаздийского района Литвы.

«Замечено, что у входа на кладбище советских пограничников с бетонного основания снята и разбита мраморная мемориальная плита», — говорится в сообщении.

Отмечается, что размер ущерба устанавливается, собран материал в соответствии со статьёй «уничтожение или порча чужого имущества».