Ульяновск, , 11:39 — REGNUM В Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя техникума, которого подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Уголовное дело Иван Шилов © ИА REGNUM

Фигурантом уголовного дела стала директор техникума в Барышском районе. По версии правоохранителей, в 2017–2022 годы подозреваемая фиктивно трудоустроила трёх родственников в качестве сторожей, которые фактически свои трудовые функции не выполняли.

Ущерб, нанесённый техникуму, оценивается следствием в 760 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения»). Следствие продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года в Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту хищения средств при благоустройстве парка в Сенгилее.

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