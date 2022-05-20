Кострома, 20 мая, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Директор департамента здравоохранения Костромской области Николай Гирин пообещал «любой ценой» сохранить коллектив отделения сердечно-сосудистой хирургии клинической больницы имени Королёва. Об этом сообщает ОТРК «Русь».

Https://xn--90arap.xn--p1ai Костромская больница имени Королёва

«Передо мной стоит задача любой ценой сохранить имеющийся высокопрофессиональный коллектив и усилить его дополнительными кадрами», — сказал Гирин.

Напомним, ранее все медики единственного в регионе специализированного отделения написали заявления об увольнении по собственному желанию. Врачи устали от больших нагрузок — работу по основному профилю им пришлось совмещать с дежурствами по больнице, работой в отделении санитарной авиации и поликлинике. Комментируя ситуация, главврач больницы Михаил Алексеев пообещал повысить зарплату врачам и снять с них обязательства по подработкам.

«Мы готовы взять одного — двух специалистов, которых бы нацелили, в основном, на работу в санитарной авиации и поликлинике. Также совместно с департаментом здравоохранения обсуждаем вопрос о повышении заработной платы».

Отделение сердечно-сосудистой хирургии в больнице имени Королёва было открыто в 1981 году. Включая заведующего в нём работают 5 хирургов. В месяц через врачей проходит порядка 41 пациента, к ним привозят людей с заболеваниями сердца и кровеносных сосудов из районов. Двухнедельный период отработки специалистов после написания заявлений заканчивается с 27 по 29 мая. ИА REGNUM будет следить за ситуацией.